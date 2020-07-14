Milletvekili Çelebi: “Şanlı ecdadımıza yakışır bir millet olduğumuzu gösterdik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Çelebi: “Şanlı ecdadımıza yakışır bir millet olduğumuzu gösterdik”

İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Milletvekili Çelebi: “Şanlı ecdadımıza yakışır bir millet olduğumuzu gösterdik”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Milletvekili Ekrem Çelebi, “15 Temmuz'un bir takvim yaprağından öte; diriliş vaktidir, bir milletin uyanışı, küllerinden yeniden doğuşudur. Demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi. Devletin bütün birimlerine sızan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca yürütülen 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin karanlık bir gece geçirdiğini belirten Milletvekili Ekrem Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa dökülen Türk halkının teröristlere karşı dimdik ayakta durduğunu söyledi. FETÖ’nün darbe girişiminin milletin iradesiyle zaferle sonuçlandığını kaydeden Çelebi, “Milli iradeyi yok sayan darbeci teröristlere karşı milletimiz, demokrasinin yanında durup vatanını ve devletini koruma erdemine erişmiş, sermayesi yalan, hile ve ihanet olan alçak FETÖ terör örgütüne karşı en büyük şamarı vurmuştur. Bundan sonra da milletimiz ve devletimiz sonsuza dek huzur ve onurlu şekilde yaşayacak, hiç kimse milletimizi hesaba katmadan tek bir adım atamayacaktır Aziz şehitlerimize ve emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimizle birlikte yürümek, tarihe, insanlığa ve milletimize olan en büyük borcumuzdur” dedi.
“Şanlı ecdadımıza yakışır bir millet olduğumuzu gösterdik”
Milletvekili Çelebi, Türk milletinin, 15 Temmuz gecesinde millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. 15 Temmuz’un her daim Türk milletinin en parlak destanlarından biri olarak anılacağını sözlerine ekleyen Çelebi, şöyle devam etti: “15 Temmuz günü demokrasiye, vatanına, geleceğine ve devletine sahip çıkan aziz milletimiz, milli şuur ve milli ruhla beraber kendi kaderini tayin etmiş, biçilmek istenen rolleri, uluslararası emperyalizmin piyonlarını ve oyunlarını tek gecede tarihe gömmüştür. Vatanına, istikbaline, milli iradeye, demokrasiye sahip çıkan milletimiz, 15 Temmuz’da büyüklüğünü yine göstermiş, tarihteki şanlı ecdadına yakışır bir millet olduğunu yedi düvele ilan etmiştir. 15 Temmuz bir takvim yaprağından öte; istiklal ve istikbal mücadelesi, bir milletin uyanışı, küllerinden yeniden doğuşu, diriliş vaktidir. 15 Temmuz darbeye darbe yapmaktır. Darbeye darbe yapan bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumu belirtiyor; Türk milletine karşı bu ülkenin, bu vatanın kendi silahlarıyla hainlikte sınır tanımayan ihanet şebekesinin yaptığı darbe girişiminde, göğsünü siper edip karşı durarak şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmetle; gözünü kırpmadan canını hiçe sayan gazilerimizi şükranla yad ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASTOP: "TOKİ’nin Ağrı’da daha fazla konut yapması gerekiyor"
YEREL HABERLER ASTOP: "TOKİ’nin Ağrı’da daha fazla konut yapması ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den 15 Temmuz mesajı
Ağrı'nın Diyadin ilçe Belediyesine görevlendirme
YEREL HABERLER Ağrı'nın Diyadin ilçe Belediyesine görevlendirme
Diyadin Belediyesine kayyum atandı
YEREL HABERLER Diyadin Belediyesine kayyum atandı
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, sele kapılarak hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayınladı
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, sele kapılarak ...
Selde ölen 12 yaşındaki Ali Osman, toprağa verildi
YEREL HABERLER Selde ölen 12 yaşındaki Ali Osman, toprağa verildi
Ağrı’da “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri” anısına Masa Tenisi Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Ağrı’da “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri” anısına Masa ...
Sel felaketinde boğulan çocuk toprağa verildi
YEREL HABERLER Sel felaketinde boğulan çocuk toprağa verildi
Müftü Topçu: “Kurban bağışı rekorunu iki katına çıkarmalıyız”
YEREL HABERLER Müftü Topçu: “Kurban bağışı rekorunu iki katına ...
HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, ...
Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak
YEREL HABERLER Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da ...
HDP'li Diyadin Belediye Başkanı gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP'li Diyadin Belediye Başkanı gözaltına alındı
Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu’dan kurban bağışı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcısı Gündoğdu’dan kurban bağışı
Ağrı’da selde kaybolan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağrı’da selde kaybolan çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da sel sularına kapılan Ali Osman, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağrı'da sel sularına kapılan Ali Osman, hayatını ...
Ağrı’da sele kapılan çocuk ölü bulundu
YEREL HABERLER Ağrı’da sele kapılan çocuk ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X