Ağrı'da 3 belediye başkanı, AK Parti'ye geçti



Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Yayladüzü Belediye Başkanı Selami Demirtaş ve Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla AK Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

Eleşkirt Belediye Başkanı Saadet Partili Ramazan Yakut, Yayladüzü Belediye Başkanı Demokrat Partili Selami Demirtaş ve Yücekapı Belediye Başkanı Demokrat Partili Nurettin Öztürk, düzenledikleri ortak basın açıklamasında, AK Parti'ye geçtiklerini açıkladı. Basın toplantısında 3 Belediye Başkanı adına konuşan Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, "Bu gece tarihi bir gecedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara günü olarak yaşadığımız 15 Temmuz kalkışmasının yıl dönümü. Birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran vatandaşlarımız tarafından bertaraf edilmiştir. Bizler böyle bir lidere omuz vermek, yanında ve aynı safta yer almak için mensubu olduğumuz partiden istifa edip, böyle bir liderin Genel Başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme kararı aldık" dedi.

Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ümmetin umudu olan büyük Türkiye'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürümek, bu millet için yaptığı fedakarlıklara ortak olmak ve ülkemizi geleceğe daha emin adımlarla ulaştırmak için çıktığımız bu kutlu yolda, bundan böyle ortak davamıza hizmet edeceğiz. Bu kutlu zaferin bizlerde oluşturduğu dik duruş ve kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürüyerek, AK Parti saflarında yerimizi alarak hizmetimize devam edeceğiz. Bu kararımız diğer arkadaşlara da örnek olsun diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hediyemizdir, Kutlu Olsun."DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Oğuzhan HANÇER

2020-07-14 23:19:49



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