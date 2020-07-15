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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi

İHA

Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi

Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde 15 Temmuz şehitleri, düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ağrı’da da gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Ağrı Merkez Camii’nde Mevlidi Şerif programı düzenlendi, şehitlik ziyaret edildi.
Sabah saatlerinde başlayan 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Ağrı Valiliği önünde ve Abide Meydanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri tarafından Atletizm Bayrak Koşusu yapıldı. 15 Nisan Spor Salonunda gerçekleştirilen Badminton ve Masa Tenisi müsabakalarının ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Zoom uygulaması üzerinden Selami Altınok ile üniversite öğrencileri arasında 15 Temmuz ile ilgili toplantı gerçekleşti. Buradaki toplantının ardından Merkez Camii’nde 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit okunarak dualar edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Ağrı Şehitliği ziyaret edildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma programına Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Tekin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve çok sayıda şehit yakını katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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