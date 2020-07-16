Ağrı'da sel felaketinin etkili olduğu köylerde çalışma başlatıldı

Ağrı'da üç gün boyunca aralıksız yağan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinden etkilenen köy ve bölgelerde İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi ve Devlet su İşlerine bağlı ekipler iş mkinaları ile selde zarar gören bölgelerde çalışma yaparken, AFAD ekipleri ise merkeze Bağlı Kavak köyünde sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşlar için çadır kurup gıda ve malzemesi dağıttı.

Kavak Köyünde üç gün önce yaşanan sel felaketinde evi ağır hasar alan ve AFAD'ın kurduğu çadırlara ailesi ile birlikte yerleşen Fettah Döger yaptığı açıklamada: " Üç gün önce köyümüzde sel felaketi yaşandı. Evlerimiz yıkıldı. Sağ olsunlar AFAD ekipleri gelip bize yardım ettiler. Bu günde bize çadır kurdular. Bize erzak ve diğer yardımlarda bulundular. Allah razı olsun onlardan. Muhtarımızda çalışıyor. Selde 4 evimiz hasar gördü. Büyük bir felaket yaşadık. Hasarımız büyük. Selde AFAD ekipleri köye geldi. Hasar tespiti yaptılar. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı" dedi.

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