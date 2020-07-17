Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi’den, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi’den, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

İHA

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi’den, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti.
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi’ye teşekkür ederek, her iki ilin eğitimi ve ortak projeleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi ise, misafir perverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, mevkidaşı ile bir süre sohbet ederek, daha sonra kendisini yolcu etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara’da ‘Ağrı Dağı’ zirvesi
YEREL HABERLER Ankara’da ‘Ağrı Dağı’ zirvesi
Ağrı'da sel felaketinin izleri siliniyor
YEREL HABERLER Ağrı'da sel felaketinin izleri siliniyor
Ağrı’da Ak Parti’ye geçen Belediye Başkanları Özhaseki'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağrı’da Ak Parti’ye geçen Belediye Başkanları ...
Ağrı’da eğitim ve öğretim konulu proje toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da eğitim ve öğretim konulu proje toplantısı ...
Dükkan tabelasına sıkışan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Dükkan tabelasına sıkışan güvercin itfaiye tarafından ...
AİÇÜ ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’ye katılacak
YEREL HABERLER AİÇÜ ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’ye ...
İl Müftüsü Topçu’dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER İl Müftüsü Topçu’dan şehit ailelerine ziyaret
Ağrı’da “15 Temmuz Sancak Koşusu” yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da “15 Temmuz Sancak Koşusu” yapıldı
Ağrı'da sel felaketinin etkili olduğu köylerde çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da sel felaketinin etkili olduğu köylerde ...
Ağrı'da 15 Temmuz Etkinlikleri Gün Boyu Sürdü
YEREL HABERLER Ağrı'da 15 Temmuz Etkinlikleri Gün Boyu Sürdü
Başkan Doğan'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğan'dan 15 Temmuz mesajı
AİÇÜ’de “15 Temmuz Farkındalık Konferansı” online olarak gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AİÇÜ’de “15 Temmuz Farkındalık Konferansı” online ...
Ağrı GİSM’den şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Ağrı GİSM’den şehit ailesine ziyaret
Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma ...
Vali Varol'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Varol'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı
YEREL HABERLER Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı
Diyadin Belediye Başkanı HDP'li Betül Yaşar tutuklandı
YEREL HABERLER Diyadin Belediye Başkanı HDP'li Betül Yaşar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X