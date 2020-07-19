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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Belediyesi'nden basın açıklaması

İHA

Ağrı Belediyesi sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan haberle ilgili açıklama yaptı.

Ağrı Belediyesi'nden basın açıklaması

Ağrı Belediyesi sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan haberle ilgili açıklama yaptı.
Ağrı Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya ve çeşitli haber sitelerinde, Başkanımız Savcı Sayan'ı hedef alan paylaşımlarda adı geçen N.Ş isimli şahsın, Belediyemiz ve Başkanımız Savcı Sayan ile yakınlığı ve bir bağı bulunmamaktadır. Paylaşılan fotoğraf seçim çalışmaları esnasında toplu ziyaretlerde çekilmiş olup, bahse konu edilen şahsın Başkanımız Savcı Sayan ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Başkanımız Savcı Sayan'ı hedef alacak paylaşımlar yaparak algı oluşturan şahıslar için hukuk birimimiz tarafından adli mercilere başvurulmuştur. Her türlü kötü niyetin ve ahlaksızlığın karşısında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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