Ağrılılar Başkan Sayan’a sahip çıktı

Son günlerde sosyal medya ve bazı yayın organlarında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı yıpratmaya yönelik başlatılan yazılara Ağrılılardan sert tepki geldi. Sosyal Medyada Başkan Sayan’a destek veren vatandaşlar ve STK’lar yapılanın haksızlık olduğunu nitelendirdiler.

Ağrı’da bir vatandaşın 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan cinsel tacizde bulunan kişinin ‘Savcı Sayan’ın Sağ Koluydu’ iddiaları üzerine Ağrılılar, Belediye Başkanına sahip çıktı. Sosyal medyada Başkan Sayan için yazılar yazan başta Ağrı olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden vatandaşlar, gittiği her yerde vatandaşlarla fotoğraf çeken Savcı Sayan’a yapılan bu yorumların bir haksızlık olduğunu nitelediler.

Yine konu ile ilgili AK Parti’nin teşkilatlarından da sert tepki gelirken, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi yaptığı açıklamada “Sosyal medyada Ağrı Belediye Başkanımız Savcı Sayan'a yönelik yürütülmekte olan linç kampanyasını kınıyoruz. Bir fotoğraf karesi üzerinden siyaset yapmak kirli bir oyundur” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Seçim çalışmasında çekilen bir fotoğraf karesi üzerinde Belediye Başkanımız Savcı Sayan’a iftira atılmıştır. Kirli tezgâhınız tutmayacak, siz kendi pisliklerinizi örtemeyeceksiniz. Hukuki yollarda Adalet önünde siz müfterilere bunun hesabı mutlaka sorulacaktır” ifadelerine yer verdi.

Ağrı’da sivil toplum örgütleri adına açıklamada bulunan Ağrı Sivil Toplum Örgütleri Platformu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a yapılan linç girişiminin doğru olmadığını, Belediye Başkanlarının yaptıkları veya yapmadıkları hizmetler üzerinden eleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ağrı’da yaşandığı iddia edilen bir cinsel istismar olayı gerekçe gösterilmek suretiyle, Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan’a yönelik bilinçli ve sistematik linç girişiminin siyasi ahlak ve hakkaniyetle bağdaşmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hangi partiden olursa olsun, siyasetçilerin herkesle fotoğraf çekebileceğini, bu nedenle bir şüpheli ile aynı fotoğraf karesinde bulunmanın, suçun ortağı yada koruyucusuymuş gibi topluma yansıtılmasının doğru olmadığını, bir belediye başkanın ancak yaptığı veya yapmadığı hizmetler üzerinden eleştirilebileceğini, kendisinin haberdar olmasının ve müdahale etme şansının olmadığı bir eylem üzerinden salt bir fotoğraf karesinden yola çıkarak linç girişiminde bulunulmasının doğru olmadığını kamuoyu ile paylaşırız.”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a yapılan haksızlığa Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar tepki göstererek ‘Savcı Sayan yalnız değildir” hastagı ile destek verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.