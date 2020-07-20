Ağrı'da ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekibi kurtardı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da ayağına ip dolandığı için uçamayan karga, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı 100'üncü Yıl Mahallesi'nde bir ağacın üstünde çırpınan karganın ayağına ip dolandığı için uçamadığını gören vatandaşlar, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak kuşun bulunduğu yerden kurtarılması için yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçta ayağı ipe dolanarak mahsur kalan kargayı kurtarmak için çalışma başlattı.

Merdiven yardımıyla ağaca çıkan itfaiye eri, kargayı mahsur kaldığı yerden kurtararak doğaya bıraktı.

DHA-Genel Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR

2020-07-20 14:50:35



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