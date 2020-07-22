Çamurdan kazandığı para ile 8 çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamurdan kazandığı para ile 8 çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılıyor

İHA

Ağrı Merkez 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu anne Nuran Ulutaş (40), çamurdan yaptığı tandırları satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Çamurdan kazandığı para ile 8 çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılıyor

Ağrı Merkez 100. Yıl Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuklu anne Nuran Ulutaş (40), çamurdan yaptığı tandırları satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
Eşinin rahatsızlığından dolayı çalışamadığını belirten Ulutaş, çocuklarını okutmak ve evin ihtiyaçlarını karşılamak için bu işi yaptığını söyledi.
Tandır yapmanın çok zor ve yorucu bir iş olduğuna değinen Nuran Ulutaş, “Tandır yapmayı kaynanamdan öğrendim. Kaynanam yaklaşık 40 yıl bu işi yaptı. Tandır yapmak öğrenmesi zor olduğu gibi yapımı da zor olan bir iş. Eşim rahatsız olduğu için kaynanamdan öğrendiğim bu işi evimin ekonomisine katkı sağlaması için yapıyorum. Böylelikle çocuklarımın eğitim masraflarını da karşılamaya çalışıyorum” dedi.

Bir tandırın yapımı yaklaşık 25 gün sürüyor
Tandır yapmanın yorucu ve zaman alan bir iş olduğuna dikkat çeken Nuran Ulutaş, “Bir tane tandırın yapımı bir hafta sürüyor. 10 ile 15 gün arasında da kurumaya bırakılıyor. Yani yaklaşık 2025 gün kadar sürüyor. Ancak bu süreçte tandır güneşe çıkarılmamalı, aksine gölgelik bir yerde kendi halinde kurumalı, yoksa tandır çatlar. Yaptığımız tandırların fiyatı boyutlarına göre 200 TL ile 300 TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı. Tandır Ustası Nuran Ulutaş, çamurun iyi bir şekilde yoğrulmasının ise tandırın uzun ömürlü olmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.

Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek
Bu mesleği kaynanasından öğrendiğini dile getiren Ulutaş, “Bu mesleği büyüklerimiz yapardı. Eskiden çok kişi tarafından yapılırdı bu meslek ama şimdilerde çok nadir yapılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Ben bu işi yaparken mesleği yaşatmaya çalışırken diğer yandan da geçimimi sağlamaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Çocuklarını bu tandırları satarak okutuyor
8 çocuğu olduğunu dile getiren tandır ustası Nuran Ulutaş, “Bu tandırları satarak evimi geçindirirken aynı zamanda çocuklarımı da okutuyorum. Şu an da bir çocuğum üniversite okuyor 2 tanesi de bu sene üniversiteye gidecek. Geriye kalan çocuklarım da inşallah okuyacaklar. Hepsini okutacağım ki bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasınlar” ifadelerini kullandı.

"Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum"
Annesinin kendileri için çok emek harcadığını belirten tandır ustası Nuran Ulutaş’ın 13 yaşındaki kızı Hilal Ulutaş, “Babam hasta olduğu için çalışamıyor. Haliyle evin geçimini ve bizim okul masraflarımızı annem karşılamak zorunda kalıyor. Biz de okuldan arta kalan zamanlarımızda anneme yardım etmeye çalışıyoruz. Lise bire gidiyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Bu şekilde aileme de destek olmak istiyorum” şeklinde konuştu.
Ailesinin çektiği zorlukları çekmek istemediklerine dikkat çeken Hilal Ulutaş kendisi gibi kardeşlerinin de eğitime büyük önem verdiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor
YEREL HABERLER Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı hareketliliği ...
Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması’nda dereceye giren ...
Cumhuriyet Başsavcısı Turgut’tan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek
YEREL HABERLER Cumhuriyet Başsavcısı Turgut’tan "Kurbanını Paylaş, ...
Taşlıçay Kaymakamı Ersöz köy sakinlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Taşlıçay Kaymakamı Ersöz köy sakinlerini ziyaret etti
Ağrı’nın ilk ‘turizm zirvesi’ Ankara’da yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı’nın ilk ‘turizm zirvesi’ Ankara’da yapıldı
Başkan Sayan, Ağrı Dağı Turizm toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Sayan, Ağrı Dağı Turizm toplantısına katıldı
Ağrı'da ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Ağrı'da ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekibi ...
Ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekibi kurtardı
Ağrılılar Başkan Sayan’a sahip çıktı
YEREL HABERLER Ağrılılar Başkan Sayan’a sahip çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X