Çamurdan kazandığı para ile 8 çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılıyor

Ağrı Merkez 100. Yıl Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuklu anne Nuran Ulutaş (40), çamurdan yaptığı tandırları satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Eşinin rahatsızlığından dolayı çalışamadığını belirten Ulutaş, çocuklarını okutmak ve evin ihtiyaçlarını karşılamak için bu işi yaptığını söyledi.

Tandır yapmanın çok zor ve yorucu bir iş olduğuna değinen Nuran Ulutaş, “Tandır yapmayı kaynanamdan öğrendim. Kaynanam yaklaşık 40 yıl bu işi yaptı. Tandır yapmak öğrenmesi zor olduğu gibi yapımı da zor olan bir iş. Eşim rahatsız olduğu için kaynanamdan öğrendiğim bu işi evimin ekonomisine katkı sağlaması için yapıyorum. Böylelikle çocuklarımın eğitim masraflarını da karşılamaya çalışıyorum” dedi.



Bir tandırın yapımı yaklaşık 25 gün sürüyor

Tandır yapmanın yorucu ve zaman alan bir iş olduğuna dikkat çeken Nuran Ulutaş, “Bir tane tandırın yapımı bir hafta sürüyor. 10 ile 15 gün arasında da kurumaya bırakılıyor. Yani yaklaşık 2025 gün kadar sürüyor. Ancak bu süreçte tandır güneşe çıkarılmamalı, aksine gölgelik bir yerde kendi halinde kurumalı, yoksa tandır çatlar. Yaptığımız tandırların fiyatı boyutlarına göre 200 TL ile 300 TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı. Tandır Ustası Nuran Ulutaş, çamurun iyi bir şekilde yoğrulmasının ise tandırın uzun ömürlü olmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.



Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek

Bu mesleği kaynanasından öğrendiğini dile getiren Ulutaş, “Bu mesleği büyüklerimiz yapardı. Eskiden çok kişi tarafından yapılırdı bu meslek ama şimdilerde çok nadir yapılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Ben bu işi yaparken mesleği yaşatmaya çalışırken diğer yandan da geçimimi sağlamaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.



Çocuklarını bu tandırları satarak okutuyor

8 çocuğu olduğunu dile getiren tandır ustası Nuran Ulutaş, “Bu tandırları satarak evimi geçindirirken aynı zamanda çocuklarımı da okutuyorum. Şu an da bir çocuğum üniversite okuyor 2 tanesi de bu sene üniversiteye gidecek. Geriye kalan çocuklarım da inşallah okuyacaklar. Hepsini okutacağım ki bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasınlar” ifadelerini kullandı.



"Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum"

Annesinin kendileri için çok emek harcadığını belirten tandır ustası Nuran Ulutaş’ın 13 yaşındaki kızı Hilal Ulutaş, “Babam hasta olduğu için çalışamıyor. Haliyle evin geçimini ve bizim okul masraflarımızı annem karşılamak zorunda kalıyor. Biz de okuldan arta kalan zamanlarımızda anneme yardım etmeye çalışıyoruz. Lise bire gidiyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Bu şekilde aileme de destek olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Ailesinin çektiği zorlukları çekmek istemediklerine dikkat çeken Hilal Ulutaş kendisi gibi kardeşlerinin de eğitime büyük önem verdiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

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