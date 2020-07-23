Balık Gölü turistik destinasyon olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık Gölü turistik destinasyon olacak

İHA

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri olan AğrıIğdır arasındaki Balık Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başladı.

Balık Gölü turistik destinasyon olacak

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan AğrıIğdır arasındaki Balık Gölü’nün turizme kazandırılması için çalışmalara başladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet yürüten SERKA, Balık Gölü’nün turizme kazandırılması için çalışma başlattı. SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Balık Gölü çevresinde teknik inceleme gezisi yaptı. Gölün doğal yapısı korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda göl çevresinde kuş gözlem kuleleri, bungalov tarzı evler, yeme içme alanları, kamelyalar, gölde tekne turu ve ağaçlandırma yapılması amaçlanıyor. 2 bin 241 rakımla Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan Balık Gölü’nün yüzeyi kışın buz tutuyor. Proje kapsamında, gölün turizme kazandırılması için dört mevsim ulaşımın sağlanması için de çalışmalar yapılacak. Turistik amaçlı çalışmalarla, göl çevresinde bulunan köylerin ürettiği yöresel gıda ve ürünlerin de turizme kazandırılması hedefleniyor.
Yerli ve yabancı turistlerin yaz aylarında kamp kurduğu Balık Gölü, 2 bin 241 rakımıyla Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri. Balık Gölü Iğdır’ın Tuzluca ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçeleri arasında bulunuyor. Göl, çevredeki ilçe ve yerleşim yerleri için aynı zamanda önemli bir içme suyu kaynağı. Göl çevresindeki dağlardan akan dereler ve pınarlar ile beslenen gölün en derin yeri 37 metre. Gölde yetişen kırmızı benekli alabalık ile önemli bir lav seti gölü olan Balık Gölü, aynı zamanda Türkiye’nin önemli kuş gözlem alanlarından biri olma özelliğine sahip. Gölün ortasında bulunan küçük bir ada, özellikle Kadife Ördeklere ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle önemli kuş gözlem alanı statüsüne sahip olan Balık Gölü, aynı zamanda kartal, şahin, keklik, yabani tavşan, tilki, kurt, yaban ördeği, martı, bıldırcın ve çulluk gibi türler için de önemli bir doğal yaşam alanı.
SERKA’nın yapacağı çalışmalarla Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan Balık Gölü, dört mevsim turistik destinasyon haline gelmiş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Ağrı GSİM Müdürü Demir, Eleşkirt Tesislerini inceledi
YEREL HABERLER Ağrı GSİM Müdürü Demir, Eleşkirt Tesislerini inceledi
Ağrılı engelli vatandaş İŞKUR'dan aldığı destekle kendi işini kurdu
YEREL HABERLER Ağrılı engelli vatandaş İŞKUR'dan aldığı destekle ...
Çamurdan kazandığı para ile 8 çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Çamurdan kazandığı para ile 8 çocuğunun okul ...
Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor
YEREL HABERLER Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı hareketliliği ...
Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması’nda dereceye giren ...
Cumhuriyet Başsavcısı Turgut’tan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek
YEREL HABERLER Cumhuriyet Başsavcısı Turgut’tan "Kurbanını Paylaş, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X