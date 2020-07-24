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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

İHA

Vali Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile Basında Sansürün Kaldırılışının 112. yılını yayınladığı mesajla kutladı.
‘Basın birçok görev ve sorumluluğu üstlenmektedir’
Mesajında basının düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Varol: “Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile etkinliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bizi bilgilendiriyor. Basın vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev ve sorumlulukları üstlenmektedir.” dedi.
‘Yerel basınımız ilimize önemli katkılar sunmaktadır’
Devamında bölgede yaşanan olaylardan ve gelişmeler hakkında basının önemli bir rolü üstlendiğini dile getiren Varol: “İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle ilimizde faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız başta olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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