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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Alp:”Sözleşmeliye tek çare kadrodur”

İHA

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp, "Kamudaki ayrımcılığın giderilmesi ve herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi için tüm sözleşmeli çalışanlara kadro güvencesinin verilmesini tek çare olarak görmekteyiz"dedi.

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Alp:”Sözleşmeliye tek çare kadrodur”

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp, “Kamudaki ayrımcılığın giderilmesi ve herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi için tüm sözleşmeli çalışanlara kadro güvencesinin verilmesini tek çare olarak görmekteyiz”dedi.
Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp, “Son dönemde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel istihdamında yine bir artış gözleniyor. Öğretmen ve sağlık personeli başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda 4/B'li sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Sözleşmeli personel alımında, sık sık, memurlarla aralarında bir fark olmadığına vurgu yapılıyor. Sadece tayin haklarında farklılık olduğu söyleniyor. Oysaki izinden, görevde yükselmeye, gelir vergisinden tazminatlara kadar birçok alanda farklılık bulunuyor. Görüldüğü gibi kadrolu devlet memurları ile aynı işleri yapmakta ancak özlük ve mali hakları açısından onlardan geride kalmaktadırlar. Kamuda sözleşmeli tüm personellerin kadro talepleri giderek artıyor. Öyle bir seviyeye geldi ki her gün sosyal medyayı sallayan sözleşmeli personeller için gerek sendikalar gerekse medya destek veriyor. Her bir sendika gerek kendi hizmet kollarında eylemler gerçekleştiriyor gerekse tüm sözleşmeli personel için ter döküyor. Bilindiği üzere Konfederasyonumuz, bağlı sendikalar ve Haksen ailesi olarak Haksen Genel Başkanı Sayın Ayhan Çivi önderliğinde sözleşmeli personele hakları olan ve özlemle bekledikleri kadrolarına kavuşmaları için destek vermekteyiz. Kamudaki ayrımcılığın giderilmesi ve herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi için tüm sözleşmeli çalışanlara kadro güvencesinin verilmesini tek çare olarak görmekteyiz. Bunun için kamuoyunda duyarlılık oluşturmak ve kadro talebimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için yaptığımız çalışmalara destek olması adına sürekli olarak sosyal medyada da çalışmalar yapmaktayız”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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