Balık Gölü'ne giren genç boğuldu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Balık Gölü'ne yüzmek için giren Murat Bulut isimli genç boğularak hayatını kaybetti.



Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden ailesi ile piknik yapmak için AğrıIğdır sınırındaki Balık Gölü'ne gelen Murat Bulut isimli genç yüzmek için göle girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Bulut'u kurtarmak için ailesi ve çevredekilerin çabası yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekipleri gönderildi. Uzun süren çalışmaların ardından Bulut'un cansız bedeni destek talebi üzerine bölgeye gelen Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi tarafından gölden çıkarıldı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girdiği ve sınav sonucunu beklediği öğrenilen Bulut'un cenazesi Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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