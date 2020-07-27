Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar, KYK yurdunda karantinaya alınacak

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Ağrı'da Korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkan hastalar Kredi Yurtlar Kurumu'na ait KYK Ahmedi Hani Öğrenci Yurdunda karantinaya alınacak.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, pandemi tedbirleri kapsamında Covid19 pozitif çıkan hastalarımızın karantina sürecinde konaklayacağı KYK Ahmedi Hani öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

İki bloktan oluşan KYK Ahmedi Hani öğrenci yurdunda sağlık çalışanlarının da konaklama imkanı bulacağı alanları inceleyen Vali Varol; yurdun yatak kapasitesi, personel durumu ve alınacak tedbirler konusunda yetkililerden detaylı bildi aldı.

İncelemelerinin ardından Vali Varol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ve kurum personeli ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

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