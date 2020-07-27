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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da Kur’an-ı Kerim okuyan çocuklar ödüllendirildi

İHA

Ağrı'da Kur’an-ı Kerim okuyan çocuklar ödüllendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle çocuklar arasında internet üzerinden “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganıyla düzenlenen “Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Ağrı’da dereceye giren katılımcılar İl Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleriyle birlikte evde olan çocuk ve gençlerin Ramazan ayını da fırsat bilerek bu dönemi daha verimli geçirmelerine yardımcı olmak ve Kur’anı Kerim okumalarını geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlenmişti. Bu kapsamda Ağrı’dan yarışmaya katılanlara İl Müftülüğü tarafından hediyeler verildi.
Ağrı İl Müftülüğünde düzenlenen ödül töreninde konuşan İl Müftüsü Tandoğan Topçu, düzenlenen yarışmanın önemine değinerek şunları kaydetti:
“Kur'anı Kerim her Müslümanın öğrenip, öğretmesi gereken en hayırlı iştir. Bunun için bir Müslümanın hangi yaşta olursa olsun, Kur'anı öğrenmek için büyük bir gayret içine girmesi gerekir. Bizlerin Allah'ın kitabını öğrenmek ve bu doğrultuda yaşamaktan başka daha büyük bir gayemiz olamaz. Bugün burada amacımız, bir imtihan ya da yarışma yapmak değildir. Biz biliyoruz ki, bütün öğrencilerimiz başarılıdır. Amacımız bu kardeşlerimizin bilgisini ölçmekten ziyade Rabbimizin kelamı ve doğru yol rehberi olan Kur’anı Kerim’in bereketine vasıl olmak ve onları teşvik edip kaynaştırmaktır. Bugün burada kimse kaybetmeyecektir. Çünkü güzel kitabımız Kur’anı okuyan insan hem dünyada hem de ahirette kazanır. Allah çocuklarını Kuran eğitimine yönlendiren anne ve babalara, Kur’an öğretenlere ve Kuran yolunda hizmet edenlere, bu dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eylesin. Cenabı Hak bizleri Kur'anı Kerim'i okuyan, anlayan ve hayatında tatbik eden kullarından eylesin.”

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