AİÇÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dağ tırmanışı gerçekleştirildi

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ziyaret Tepe Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Ağrı’nın Taşlıçay İlçesindeki Balıklı Göl’de gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında 2650 metre yükseklikteki Ziyaret Tepe Dağı’na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tırmanışı yapan katılımcılar, burada 15 Temmuz Şehitlerini Anma pankartı açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.