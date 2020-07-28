

Servet ARSLAN/AĞRI (DHA)AĞRI'da uluslararası yük taşıyan bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 13 milyon TL olan 70 kilo eroin, 40 kilo afyon sakızı, 16 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı il güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarına yönelik dün operasyon düzenledi. Ekipler, Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'nda bir TIR'ı durdurdu. Uluslararası yük taşıyan TIR´ın şoförü şüpheli tavırlar sergileyince polis ekipleri narkotik madde arama köpeği ile araçta arama yaptı. Aramada, TIR'ın çekici kısmının içerisinde bulunan yatakta piyasa değeri, 13 milyon TL olan 137 paket halinde 70 kilo eroin, 78 paket halinde 40 kilo afyon sakızı, 21 paket halinde 16 kilo metamfetamin ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı Servet ARSLAN

2020-07-28 10:22:08



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