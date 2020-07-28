Pandemi nedeniyle Bayram öncesi berber ve kuaförler sessizliğe büründü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi nedeniyle Bayram öncesi berber ve kuaförler sessizliğe büründü

İHA

Pandemi nedeniyle Bayram öncesi berber ve kuaförler sessizliğe büründü

Her yıl bayram öncesi dolup taşan berber ve kuaförler, bu yıl korona virüs nedeniyle müşterilerini ağırlayamadığı için sessizliğe büründü.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından virüsten korunmak için birtakım tedbirler alındı. Alınan bu tedbirler kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması amacıyla berber ve kuaförler kapatıldı. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte randevu sistemiyle yeniden hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler, pandemi nedeniyle bayramlarda yaşanan yoğunluğunu kaybederek, Kurban Bayram’ı öncesi sessizliğe büründü.
Korona virüs salgınından dolayı müşterilerini randevu sistemiyle ağırladıklarını ve bu nedenle eski yoğunluklarını kaybettiklerini söyleyen Ağrılı kuaför Mehmet Salih Yıldız, "Bu hastalık çıkmadan önce işlerimiz çok yoğundu. Bu hastalıktan sonra insanların çoğu korktuğu için berbere bile gelmiyor. Gelen müşterilerimize de randevu veriyoruz. Randevu günü gelen müşterilerimizi tıraş ediyoruz. Aynı anda en azla 3 kişiyi tıraş edebiliyoruz zaten." İfadelerine yer verdi.
“Tek kullanımlık malzemeler kullanıyoruz”
Her müşteriden sonra kullandıkları malzemeleri dezenfekte ettiklerini söyleyen kuaför Mehmet Salih Yıldız, “Tıraş bittikten sonra hemen koltukları siliyoruz. Daha sonra kullandığımız makine, makas ve tarak gibi malzemeleri tek tek yıkıyoruz. Zaten önlük ve havlu gibi malzemelerimizin çoğu tek kullanımlık malzemeler. Bu aparatlarımızı tıraş işlemlerimiz bittikten sonra çöpe atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boğa 'Trump'ın fiyatı 24 bin TL
YEREL HABERLER Boğa 'Trump'ın fiyatı 24 bin TL
Ağrı’da piyasa değeri 13 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da piyasa değeri 13 milyon TL olan uyuşturucu ...
TIR´da, piyasa değeri 13 milyon lira olan uyuşturucu ele geçti
YEREL HABERLER TIR´da, piyasa değeri 13 milyon lira olan uyuşturucu ...
AİÇÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dağ tırmanışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AİÇÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
İl Müftüsü Topçu, Suudi Arabistan'ın hac ve umre kararını değerlendirdi
YEREL HABERLER İl Müftüsü Topçu, Suudi Arabistan'ın hac ve umre ...
AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 66. sırada yer aldı
YEREL HABERLER AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 66. sırada yer aldı
Ağrı'da Kur’an-ı Kerim okuyan çocuklar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da Kur’an-ı Kerim okuyan çocuklar ödüllendirildi
Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar, KYK yurdunda karantinaya alınacak
YEREL HABERLER Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar, KYK yurdunda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X