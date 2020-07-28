Balıkgöl’de Fotoğraf Yarışması Düzenlendi

Ağrının Taşlıçay ilçesine bağlı balıkgöl’de fotoğrafcıların katılımı ile ilk defa fotoğraf yarışması düzenlendi.

Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi” projesi kapsamında desteklenen “Saklı Cennet Balıkgöl Fotoğraf Yarışması” programı gerçekleşti.

Taşlıçay ilçesine 28 km uzaklıkta bulunan Balıkgöl’de yerel ve ulusaldan 30 fotoğrafcının katılımı ile başlatılan yarışma, Pazar günü son buldu. Yarışmaya katılan fotoğrafcılar Doğa, Yaşam ve portre olmak üzere üç kategoriden çekim yaparak bölgenin turizm alanında tanıtılması amacıyla denklanşöre bastılar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Arslan; “Bölgemizin en büyük gölü ve en yüksek rakımına sahip olan Balıkgöl’ü tanıtım amaçlı olarak, Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje sonucunda elde ettiğimiz müthiş kareleri turizm alanında ve Gölümüzün tanıtılması kapsamında kullanacağız. Burası gerçekten Saklı bir cennet ve henüz keşfedilmemiş bir alan inşallah ileriki yıllarda turizme kazandırılacaktır.” dedi.

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