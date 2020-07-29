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AİÇÜ Rektörü Karabulut’un Kurban Bayramı mesajı

İHA

AİÇÜ Rektörü Karabulut’un Kurban Bayramı mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Rektör Karabulut yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Kültür değerlerimizin yaşatılması, yeni nesillere aktarılması, yardımlaşma ve dayanışma duyguları ile birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıyan mübarek Kurban Bayramı’nın, ülkemizle birlikte tüm İslam Âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sevgi, barış ve kardeşlik değerleri ile yoğrulmuş, farklılıklarımızı zenginlik kabul eden köklü bir medeniyetin temsilcileri olarak inanıyorum ki bu bayramda da hoşgörünün pekiştiği, olumlu ilişkilerimizin arttığı, geleceğe dair ümitlerimizin yeşerdiği güzel günleri birlikte geçireceğiz. Bu duygularla, Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyor, başta üniversitemizin akademik, idari personeli ve sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, Ağrılı vatandaşlarımızın ve bütün İslâm Âleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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