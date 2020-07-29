Ağrı’da bayram boyunca ulaşım ücretsiz

Ağrı Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Ağrı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceğini duyurdu. Açıklamada korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske takma kuralına riayet edilecek şekilde ulaşımın sağlanacağı bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.