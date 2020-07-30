Ağrı Valiliği bayram öncesi korona virüse yönelik yeni tedbirler aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Valiliği bayram öncesi korona virüse yönelik yeni tedbirler aldı

İHA

Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında toplanan Ağrı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde uygulanacak yeni kararlar aldı.

Ağrı Valiliği bayram öncesi korona virüse yönelik yeni tedbirler aldı

Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında toplanan Ağrı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde uygulanacak yeni kararlar aldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında bir araya gelerek, il merkezinde ve köylerde gerçekleştirilen düğün, kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlere yönelik yeni tedbirler aldı. Kurban Bayramı nedeniyle oluşacak kalabalıklara yönelikte ek tedbirlerin alındığı toplantıda, toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına ve bireysel olarak gerçekleştirilecek ziyaretlerde maske ve mesafe kuralına uyulması kararı alındı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İl merkezinde veya köylerde düğünlerin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle iki ile üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmesinin zorlaşacağı ve toplum sağlığının riske atılabileceği, bu nedenlere bağlı olarak Covid19 salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda,
Sabah saatlerinde düğün yapacak vatandaşların 12:00 ile 14:00 saatleri arasında, akşam saatlerinde düğün yapacak vatandaşların ise 19:00 ile 21:00 saatleri arasında düğünlerini yapmasına, İlimiz genelinde Kurban Bayramı Arifesi ve Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına, bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maskemesafe ve temizlik şartlarına uyulmasına, İlimiz genelinde toplu düğün ve bayram yemek organizasyonlarının yapılmamasına,
İl merkezi ve köylerde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerekli denetimlerin yapılmasına,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda
Oy birliği/çokluğu ile karar verilmiş olup, alınan kararların vakit geçirmeden uygulanmasına, toplumu tehdit eden bu unsurların ortadan kaldırılması amacıyla tüm kurumların özverili bir şekilde gerekli işbirliğini göstermesine ve alınan kararların ilgili kurumlara tebliğine karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da bayram boyunca ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Ağrı’da bayram boyunca ulaşım ücretsiz
AİÇÜ Rektörü Karabulut’un Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut’un Kurban Bayramı mesajı
İl Müftüsü Topçu: “Bayramda temastan kaçınalım”
YEREL HABERLER İl Müftüsü Topçu: “Bayramda temastan kaçınalım”
Balıkgöl’de Fotoğraf Yarışması Düzenlendi
YEREL HABERLER Balıkgöl’de Fotoğraf Yarışması Düzenlendi
Patnos Şoförler ve Otomobilciler esnaf odası Başkanlığından Taşımalı öğrenci araç ihalesi açıklaması
YEREL HABERLER Patnos Şoförler ve Otomobilciler esnaf odası ...
Pandemi nedeniyle Bayram öncesi berber ve kuaförler sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Pandemi nedeniyle Bayram öncesi berber ve kuaförler ...
Boğa 'Trump'ın fiyatı 24 bin TL
YEREL HABERLER Boğa 'Trump'ın fiyatı 24 bin TL
Ağrı’da piyasa değeri 13 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da piyasa değeri 13 milyon TL olan uyuşturucu ...
TIR´da, piyasa değeri 13 milyon lira olan uyuşturucu ele geçti
YEREL HABERLER TIR´da, piyasa değeri 13 milyon lira olan uyuşturucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X