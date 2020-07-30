

Selahattin KAÇURU/AĞRI, (DHA)TUNCELİ'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiği bölgeye gidip, onun fotoğrafını ve Türk bayrağı asarken PKK´lı teröristlerin saldırısına uğrayan iş adamı Abdullah Özer (45), bu kez Türk ve Azerbaycan bayrakları ile süslediği TIR'ı ile Ermenistan'ın saldırdığı Tovuz bölgesindek köylere gitti. Ermenistan'a tepki gösteren Özer, "Türk'ün toprağına bırakın gülle, bomba atmayı, taş bile atmayı aklınızdan geçirmeyin" dedi.

Trabzon'da uluslararası nakliyat şirketi bulunan iş adamı Abdullah Özer ve arkadaşı Cahit Sağlam, 2017 yılında tatil için memleketi Gümüşhane´ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiği bölgeye gitti. Burada, Özer ve arkadaşı, tünel girişindeki elektrik direklerine ip gererek şehit öğretmen Yılmaz'ın fotoğrafı ile 'Bu elleri ayıramayacak, bu vatanı bölemeyeceksiniz' yazılı afiş ve 2 de Türk bayrağı astı. Özer ve Sağlam, bu sırada PKK´lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Özer de ruhsatlı tabancasıyla teröristlere karşılık verdi. O onlar yere kayıt yaparken bırakılan tablet kamerası ile görüntülendi.

İş adamı Abdullah Özer bu kez, ateşkesi bozarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırıp, 12 askeri şehit eden Ermenistan'a tepki için yola çıktı. Trabzon'da 6'sı Türk, 3'ü Azerbaycan olmak üzere 9 bayrakla TIR´ının dorsesinin yan ve üst kısmını kaplayan Abdullah Özer, arkasına da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Tümgeneral Polad Heşimov ile Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov'un fotoğraflarını astı. Araca 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye de yazdıran Özer, 23 Temmuz günü Sarp Sınır Kapısı'ndan geçip, Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a gitti. Önce Bakü'ye giden Abdullah Özer, daha sonra 400 kilometre uzaklıktaki Azerbaycan'ın Ermenistan ile sınır hattı bulunan Tovuz şehrinin Alibeyli ve Ağdam köylerine ulaştı.

İki ülkenin bayrağını görenler, yol boyunca fotoğraf çektirdi ve büyük sevgi gösterisinde bulundu. Abdullah Özer, Ağdam'da Ermenistan saldırısında şehit olan Elsad Memmedov'un ailesini ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti. Özer'e teşekkür eden acılı aile, "Biz iki devlet, tek milletiz" dedi.

Alibeyli'de bir gün kalan evli 3 çocuk babası Abdullah Özer, çektiği videoda "Aklınızı başınıza alın. Türk'ün toprağına bırakın gülle, bomba atmayı, taş bile atmayı aklınızdan geçirmeyin. Bir dönem toprakların bazı kısımlarını işgal etmiş olabilirsiniz. Lakin o dönemler çok geride kaldı. Nasıl 86 yıl önce kapanan Ayasofya bugün açılmışsa, inanın ki o topraklarda bu hilal dalgalanacaktır. Size tavsiyemiz şımarık oğlan Ermenistan'ı işgal ettiği topraklardan geri çekerek kendi topraklara gelmesini sağlayın. Yoksa sizleri nefesimizle boğarız" diye konuştu.

Özer, destek ve tepki ziyareti sonrası Trabzon'a döndü. Koronavirüs nedeniyle özel araçların geçişlerini izin verilmediğini belirten Özer, "Virüs nedeniyle TIR sürücülerinin dışında geçişlere izin verilmiyor. Yasak olmasaydı ben inanıyorum ki binlerce Abdullah Özer, Azerbaycan'a gider. Ben şoförüme istirahat vererek TIR'ı kullanarak gittim. Bizim tüm araçlarımız, 2015'ten beri vatan bayrak için şehit olan kahramanlarımızın resimleri ile dünyayı dolaşıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Selahattin KAÇURU

2020-07-30 11:50:47



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