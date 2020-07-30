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Kurban Bayramı’na son bir gün kala bıçak bileme ustaları yoğun mesai yapıyor

İHA

Ağrı'da Kurban Bayramı'na son bir gün kala bıçak bileme ustaları bileme işlerine devam ediyor.

Kurban Bayramı’na son bir gün kala bıçak bileme ustaları yoğun mesai yapıyor

Ağrı’da Kurban Bayramı’na son bir gün kala bıçak bileme ustaları bileme işlerine devam ediyor.
Bayram şekerini ve kurbanlığını alan Ağrılı vatandaşlar son olarak kurban kesiminde kullanacakları bıçakları bilemek için bıçak ustalarının yolunu tutuyor. Vatandaşlar, kesecekleri kurbanların kesim anında daha az acı çekmesini sağlamak için bıçaklarını bıçak ustalarına biletiyor.
Bayrama son bir gün kala bıçaklarını bilemek isteyen müşterilerinin taleplerine yetişmekte güçlük çektiklerini dile getiren Ağrılı bıçak ustası Gökhan Kahraman, “Baya bir yoğunluk var. Kurban günü sıkıntı yaşamak istemeyen vatandaşlar şimdiden tedbirlerini alıyor. Kurban kesenlerin dikkat etmesini istiyorum. Kurban keserken insanların profesyonel kişilerden yardım alması gerekiyor. Kesim işlemleri 5 veya 10 dakika geç olsun ama kazasız olsun.” ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden müşterilerden Berat Sayar ise , geriye kalan bıçak bileme işlemlerini de hallettikten sonra Kurban Bayramı’na hazır olacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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