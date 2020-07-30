Vali Varol, Trafik Kontrol Uygulama noktasında incelemelerde bulundu

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Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, trafik kontrol uygulama noktasını ziyaret ederek, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kurban Bayramında ailelerinin yanına giden vatandaşların, hem trafik kurallarına hem de korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulunan Vali Dr. Osman Varol, vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak güvenli seyahat yapmaları konusunda hız sınırlarına uymalarını istedi.

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