Başkan Sayan’dan vefalı ziyaret

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde mezarlığa giderek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bayram namazını Ağrı Merkez Camii’nde kılan Savcı Sayan, vatandaşlarla sosyal mesafeli bayramlaştıktan sonra Ağrı Şehir mezarlığının yolunu tuttu. Başkan Sayan, 2 ay önce trafik kazasında kaybettiği Belediye Meclis Üyesi Musa Kazım Şahin’in mezarını ziyaret ederek uzun süre dua etti. Ardından mezarı sulayan Başkan Sayan, burada bulunan vatandaşların bayramını kutladı.

Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Sayan “Vefa imandandır. Vefa sadece İstanbul’da bir semt ismi değildir. Vefa vicdanın ve insan olmanın adıdır.. Sabah ilk mezar ziyaretimize 2 Ay önce elim bir kazada kaybettiğimiz belediye meclis üyemiz Musa Kazım Şahin kardeşimizin mezarını ziyaret ederek başladık. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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