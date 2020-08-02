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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan Ağrı’da

İHA

Kızılay, Kurban Bayramı'nda muhtaç ailelere yardım etmeye devam ediyor. Kurban Bayramı'nın 3. gününde Ağrı'da ziyaretlerde bulunan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan sel mağdurlarına kurban eti, mağdurların çocuklarına da oyuncak dağıttı.

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan Ağrı’da

Kızılay, Kurban Bayramı’nda muhtaç ailelere yardım etmeye devam ediyor. Kurban Bayramı’nın 3. gününde Ağrı’da ziyaretlerde bulunan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan sel mağdurlarına kurban eti, mağdurların çocuklarına da oyuncak dağıttı.
Bayramın 3. gününde Ağrı’ya gelen Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan önce Ağrı Et ve Süt Kurumu’nu ardından da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen Kavak köyü sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette muhtarla görüşen ve mağdur aileler hakkında bilgi edinen Altan, daha sonra Ağrı Genç Kızılay Ekibi ile birlikte selden olumsuz etkilenen köylülere kurban eti çocuklarına da bayram hediyesi olarak oyuncak dağıttı. Ziyaretlerin ardından AsımSabri Ülker Aşevine gelerek burada Kurban Bayramında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Hayırsever işadamlarının yaptığı bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bayramın 3. gününde de çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Altan, “Bağışçılarımızın bize emanet ettikleri kurbanları kesiyoruz. İnşallah bugün tamamlanacak. Ağrı’da da Et Süt Kurumu’nun mezbahanesinde kurbanlarımızı kesiyoruz. Bunu yaparken bir yandan da selden zarar gören köyleri ziyaret ettik. Orada da mağdurlara kurban eti dağıtıp çocuklara da oyuncaklar hediye ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dertlerini birlikte paylaşmaya çalıştık” dedi.

“Bağışçılarımızın desteği ile bu çalışmaları yapabiliyoruz”
Ağrı merkezde de kurban eti dağıttıklarını ve Asım Sabri Ülker Aşevi aracılığıyla her gün 600 aileye yemek verildiğini söyleyen Altan, “Bağışçılarımızın desteğine muhtacız. Onların desteğiyle bu çalışmaları yapabiliyoruz. Bağışçılarımız bize destek verdiği sürece bizler de muhtaç ve mağdur ailelere yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Ağrı’da 910 adet büyükbaş kurban kesildi”
Bu seneki Kurban Bayramı’nda yurt içinde 13 ilde yurt dışında ise 16 farklı noktada kurban kesim noktasında kurban kesiminin yapıldığına dikkat çeken Altan, “Ağrı’da yaklaşık 910 büyükbaş kurban kesiliyor. Türkiye genelinde ise 7 bin büyükbaş kurban kesimi yapılıyor. Bu kesimler bittikten sonra konserve et olarak hazırlanacak ve yıl boyunca muhtaç kişilere dağıtılmaya devam edilecek. Toplamda yurt içi ve yurt dışında bu seneki kurban hedefimiz 4 Milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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