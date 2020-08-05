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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ tercih dönemine hazır

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), 614 Ağustos tarihleri arasında yapılacak 2020 YKS tercih dönemi ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı.

AİÇÜ tercih dönemine hazır

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), 614 Ağustos tarihleri arasında yapılacak 2020 YKS tercih dönemi ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, adayların gelecek planlamalarında önemli bir kilometre taşı olan Üniversite eğitimine başlangıç sürecinde doğru tercihte bulunmaları için tüm imkânları seferber ettiklerini, Koronavirüs Pandemisi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen fuarlar ile öğrenci adaylarının merak ettikleri konulara açıklık getirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Karabulut “Üniversitemiz, fiziki yapılaşması, sosyal, kültürel ve sportif imkanları, genç ve dinamik akademik kadrosu ve burs imkanları ile gençlerimizi yarınlara hazırlamayı kendine ilke edinmiştir. Özellikle Tıp Fakültemizi kazanan tüm öğrencilerimize, Fakülte ve Yüksekokullarımızı birincilikle kazanan öğrencilerimize de IC Vakfı başarı bursu vermekteyiz. Sevgili gençler, sizleri yapacağınız tercihle mensubu olmaktan gurur duyacağınız üniversitemiz ailesine bekliyoruz” dedi.

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