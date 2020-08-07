İl Jandarma Komutanı Özkul’dan Müftü Topçu’ya veda ziyareti

Ağrı İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ankara’ya atanması sebebi ile yeni görevine başlamadan önce İl Müftüsü Tandoğan Topçu’ya veda ziyareti gerçekleştirdi.
İl Müftüsü Tandoğan Topçu İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul’u makamında karşıladı. Kısa süreli sohbetin ardından Tuğgeneral Özkul’a, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan kitap seti hediye eden Müftü Topçu, ziyaretleri için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.