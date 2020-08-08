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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozmetikçilerde korona virüs yoğunluğu

İHA

Yeni tip Korona virüs salgından korunmak isteyen vatandaşlar berber ve kuaför salonlarına gitmek yerine kozmetik dükkanlarının yolunu tutuyor.

Kozmetikçilerde korona virüs yoğunluğu

Yeni tip Korona virüs salgından korunmak isteyen vatandaşlar berber ve kuaför salonlarına gitmek yerine kozmetik dükkanlarının yolunu tutuyor.
Ağrı’da vatandaşlar yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yoğunluğun olduğu toplumsal alanlardan uzak durmaya çalışarak kendilerini korona virüse karşı korumaya çalışıyor. Bu nedenle berber ve kuaför salonlarına gitmek yerine kozmetik dükkanlarından aldıkları malzemelerle kişisel bakımlarını evde kendi imkanlarıyla yapıyorlar.
Pandemiden dolayı insanların berber ve kuaför salonlarını tercih etmek yerine kozmetik dükkanlarının yolunu tuttuğunu belirten Kozmetikçi Murat Kutluay, “Korona virüs çıktıktan sonra bütün berber ve kuaför salonlarında gerçek anlamda tek kullanımlık kişisel bakım ve kişisel düzen ön plana alındı. Her türlü denetimler zaten belediyeler olsun, zabıtalar olsun, emniyet birimleri tarafından yapılıyor. Berberler de bu noktada gerekli hassasiyeti göstererek temizlik kurallarına uydu. Ama buna rağmen kişisel bakım kişilere göre değişmeye başladı. Kimisi evde kendi kişisel bakımını yapmak zorunda kaldı. Hassas insanlar ise kişisel temizliklerini kozmetik dükkanlarından aldıkları malzemelerle kendi evlerinde kendi başlarına yapmaya başladılar.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan saç ve sakal makinelerine talebin diğer yıllara göre yüzde yüz arttığının altını çizen Kutluay, bu ve benzeri makinelerin yurt dışından gelmesinden dolayı müşterilerinin taleplerini karşılamakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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