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Trafik kazasında hayatını kaybeden gelin son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Ağrı'nın Tutak ilçesinde gelin arabasının kaza yapması sonucu hayatını kaybeden gelin Gülten Kutluay son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden gelin son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde gelin arabasının kaza yapması sonucu hayatını kaybeden gelin Gülten Kutluay son yolculuğuna uğurlandı.
Düğüne hazırlanmak için Tutak’a bağlı Adakent köyünden Tutak merkezde bulunan bir kuaföre giden gelin arabası, Adakent ve Karaağaç köyleri arasında karşıdan gelen bir aracın çarpışması sonucu takla attı. Meydana gelen kazada gelin Gülten Kutluay hayatını kaybetti. Damat Bülent Tanay, sürücü Serkan Tanay ve araçta bulunan Sevim Yamak yaralandı.
Gelin Gülten Kutluay'ın cenazesi Tutak Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınlarınca alınarak Adakent köyüne getirildi.
Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Gülten Kutluay'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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