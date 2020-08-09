Ağrı'ya yapılacak 300 konutun ihale aşaması tamamlandı

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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın , Ağrı'ya yapacağı 300 konutun ihale aşamasının tamamlandığını açıkladı

Ağrı Milletvekili Çelebi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ağrı Merkez Yolugüzel’de TOKİ tarafından yapılacak 300 Konut İnşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesinin yapım ihalesi sonuçlanmıştır. 59.959.000 TL sözleşme bedeli ile yapılacak konutlar ilimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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