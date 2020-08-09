Ağrı´da husumetli ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA) AĞRI´nın Tutak ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Akyele köyünde meydana geldi. Son yapılan muhtarlık seçimlerinden bu yana husumetli olan iki ailenin üyeleri arasında, tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vurulan Gökhan Aşut hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin, yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Polis ekipleri hastane çevresinde, jandarmalar da köyde güvenlik önlemi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Tutak Ramazan DEMİR

2020-08-09 14:41:55



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