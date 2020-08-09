Tutak’ta düğün ve nişan törenlerinde korona virüs denetimi

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Tutak Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında ilçede yapılan nişan ve düğün organizasyonlarında denetimler gerçekleştirdi.



Tutak Kaymakamlığı koordinesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla ilçede yapılan nişan ve düğün organizasyonlarında denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde emniyet ve jandarma ekipleri, düğün sahiplerine ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

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