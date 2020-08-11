Bakan Koca’dan Ağrı’da saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde görev yapan hemşirenin darp edilmesi üzerine sosyal medya üzerinden sağlık çalışanlarına yönelik bir açıklama yaptı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Dr. Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire Sinan Doğan, hasta ve hasta yakınlarını sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarınca bir hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan bu olayın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, COVID19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına sosyal mesafeye uymaları üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakârlığa hazır. Ama buna değil.”

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