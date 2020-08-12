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Vali Varol’dan Ağrı 1970 Spor’a tesis desteği

İHA

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı 1970 Spor'un tesis sorununu çözmek için gerekli çalışmalara başladı.

Vali Varol’dan Ağrı 1970 Spor’a tesis desteği

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı 1970 Spor’un tesis sorununu çözmek için gerekli çalışmalara başladı.
Vali Dr. Osman Varol, Ağrı 1970 Spor’un temel sorunlarından biri olan tesis sorununu çözmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak bu sezon öğrenci barındırmayacak sporcu eğitim merkezi tahsis edileceği bildirildi. Daha sonra ise kalıcı çözüm adına modern bir proje ile Ağrı’nın takımı olan Ağrı 1970 Spor’un tesis sorunu çözülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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