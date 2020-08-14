Sağanak yağışa rağmen Cuma namazını bırakmadılar

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Ağrı’da Cuma namazı esnasında sağanak yağmura yakalanan cemaat, namazı terk etmedi.



Ağrı Merkez Camii’nde kılınan Cuma namazı esnasında cami cemaati sağanak yağmura yakalandı. Yağmura yakalanan cemaat yoğun sağanak yağışa rağmen namazı terk etmezken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise yağmura yakalanan cemaatin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Sayan yaptığı paylaşımın altına, “Ağrı Merkez Camii Cuma namazı. İman varsa hiçbir şey engel olamaz. Seni seviyorum Ağrı.” notunu düştü.

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