Ağrı Dağı pislikten geçilmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Dağı pislikten geçilmiyor

İHA

Ağrı Dağı kamp alanları pislikten geçilmiyor.

Ağrı Dağı pislikten geçilmiyor

Ağrı Dağı kamp alanları pislikten geçilmiyor.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen dağcılar her yıl Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanış gerçekleştiriyor. Bu tırmanış sırasında beraberinde götürdükleri gıda ürünlerini tükettikten sonra çöplerini kamp alanlarına atan dağcılardan
geriye ise çöp yuvasını aratmayan görüntüler kalıyor.
Bir vatandaş tarafından Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 metre yüksekliğindeki kamp alanında çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöplük yuvasına döndüğü görülüyor.
Görüntüleri çektikten sonra sosyal medya hesabından paylaşan bir dağcı paylaşımının altına ise şu notu düştü: “Ağrı Dağı 4200 m kamp alanı. Dağcılar da bunu yaparsa işimiz çok zor. Bunu hangi belediye toplayabilir.2003
de zirve yapmıştım. Götürdüğümüzü geri getirdik. Zor değil.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
YEREL HABERLER Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
'Nuh'un Gemisi' heyelan tehdidi altında
YEREL HABERLER 'Nuh'un Gemisi' heyelan tehdidi altında
Sağanak yağışa rağmen Cuma namazını bırakmadılar
YEREL HABERLER Sağanak yağışa rağmen Cuma namazını bırakmadılar
Ağrılı tenisçilerden 3 madalya
YEREL HABERLER Ağrılı tenisçilerden 3 madalya
Ağrı’da AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına parti rozetleri takıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına parti ...
İŞKUR Ağrı'da geçici personel alımı yapacak
YEREL HABERLER İŞKUR Ağrı'da geçici personel alımı yapacak
Ağrı’dan Almanya’ya evlenmek için giden genç girdiği nehirde kayboldu
YEREL HABERLER Ağrı’dan Almanya’ya evlenmek için giden genç girdiği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X