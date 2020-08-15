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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Varol: "İzolasyon kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

İHA

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, kent genelinde alınan korona virüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali Varol: "İzolasyon kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, kent genelinde alınan korona virüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantı da salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla denetim ve tedbirlerin sıkılaştırıldığını ifade eden Vali Varol, " Şu ana kadar Pozitif olup izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımıza İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan 3 bin 150 liralık bir ceza uygulaması vardı. Bu günden itibaren pozitif olup izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara ceza uygulayacağız ve kendileri hakkında toplum sağlığını tehlikeye atmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
'Mahalle denetim ekipleri oluşturacağız'
Gazetecilere yaptığı açıklamasında salgınla etkili mücadelede toplumsal bir bilincin oluşmasının önemine dikkat çeken Varol, " Malumunuz olduğu üzere maske her yerde zorunlu oldu. İnsanların toplu olarak bir araya geldiği organizasyonlar sınırlandırıldı. Taziyeler ilimizde yasaklandı. Bu yasaklamaları yaparken insanlarımızın hassasiyetlerini gözetiyoruz. Alınan tedbirleri maksimum seviye de uygulamaya çalışıyoruz. Bu konu da arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Düğünlerde de arkadaşlarımız kontrollerini sürdürüyor. ilimizde pozitif vakaları denetim çalışmalarımız sürüyor. İhlaller ne yazık ki her yerde oluyor. Bu durumun önlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu an mahalle denetim ekiplerimizi oluşturacağız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarla bu sorumluluk bilincini kamunun her kesimine yaymaya çalışıyoruz. Bu işin sadece birkaç kurumun üzerinde yük olarak kalmasını değil direkt olarak bütün halka yaymaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar muhtarlarımızda bize çok yardımcı olmakla birlikte onları da sürece dahil edeceğiz. Özellikle köylerimizde muhtarlarımız karantina ve izolasyonun uygulanması noktasında bize çok yardımcı oluyorlar. Mahalle denetim ekiplerimiz de biraz daha kentsel alanlarda bizlere bu konuda yardımcı olacak. Mahalle denetim ekiplerimizle özellikle pozitif vaka olup evinde takip edilen veya pozitif vakalarla temaslı olan kişilerin genel kurallara uyup uymadığını izlemeye çalışacağız. Bunun dışında kamunun toplu olarak insanları barındırdığı yerlerimizde güvenlik tedbirlerimizi iki katına çıkaracağız. Özellikle iş yerlerinin çalışmaları ile çalışmalarımızı yoğunlaştırıp Sağlık Bakanlığı'nın rehberliği hakkında bilgilendirme yapacağız" şeklinde konuştu.
'Filyasyon ekiplerimizin sayısını iki katına çıkaracağız'
Denetim ekiplerinin sayılarını arttıracaklarını kaydeden Varol, devamında şu ifadeleri kullandı:
"Hastanede ve evlerinde takip edilen hastalarımızın izolasyonu sağlanması çok önemlidir. Bu konuda filyasyon ekiplerimizin sayısını iki katına çıkaracağız. Aynı zamanda da salgın denetim ekiplerimizin de sayısını arttıracağız. Pozitif vakaları takip ettiğimiz KHK yurtlarımızı da dolduracağız. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızla birlikte Sağlık teşkilatımız bu konuda sürekli sahada çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Pozitif olup izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımıza İl Umumi Hıfzı Sıha kurulu kararlarına uymamaktan 3 bin 150 liralık bir ceza uygulaması vardı. Bu günden itibaren pozitif olup izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara ceza uygulayacağız ve kendileri hakkında toplum sağlığını tehlikeye atmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Yani bundan sonra bu vatandaşlarımız adli süreçle de uğraşacaklar. Çünkü gerçekten bu ağır bir mesele. İspatlı kanıtlı pozitif olup da dışarı çıkan ve insanların sağlığını tehlikeye atan artık adli süreçle de uğraşacak. Bundan sonra para cezası artı suç duyurusunda bulunacağız. Bunun dışında uygulama ve denetimlerimizde birinci hedefimiz rehberlik ve farkındalık oluşturmakla beraber suistimal edenlere de cezai işlem uygulayacağız. Bu konuda hem bakanlığımızın hem de bizim uygulamalarımız çok net."

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