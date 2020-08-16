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Ağrı’nın merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde boynu zincire sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde bir köpeğin boynu bağlandığı zincire sıkıştı. Köpeğin boynunun zincire sıkıştığını gören sahibi, uzun süren uğraşlara rağmen köpeğini kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Zincirin boynuna dolanmasından dolayı kanlar içinde kalan köpek, itfaiye ekiplerinin zinciri kırması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan köpek sahibine teslim edildi.

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