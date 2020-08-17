Milletvekili Çelebi: Vakit liderine ve ülkene sahip çıkmak vaktidir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın sözlerine tepki gösterdi.

Milletvekili Ekrem Çelebi, Amerika’nın seçim propagandasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek üzerine yaptığını söyleyerek, “Okyanus ötesinden gelen tehditlere, darbe teşebbüslerine milletin her zaman gereken cevabı verdiğini belirten Çelebi, “Türkiye’de millet iradesinden başka bir güç yok. Eğer ABD seçim propagandası Cumhurbaşkanımızı devirmek üzerine yapılıyorsa, vakit liderine ve ülkene sahip çıkma vaktidir. Bu birlik ve beraberlik ruhunun egemen olduğu bu topraklarda aziz milletimiz ne pahasına olursa olsun siyasi oyunlara, kirli emellere karşı Cumhurbaşkanımızı kimseye yedirtmez” açıklamalarına yer verdi.

ABD Başkan adayı Joe Biden’ın açıklamalarını Türkiye’nin içişlerine karışma ve ülkeyi dizayn etme çabası olduğunu vurgulayan Milletvekili Ekrem Çelebi, bu mesnetsiz ifadelere karşı muhalefetin de en güçlü tepkiyi vermesi gerektiğini belirtti. Türkiye’de milli iradenin üzerinde bir güç olmadığını, egemenliğin darbelerle, siyasi ayak oyunlarıyla değil seçimle sağlandığını vurgulayan Çelebi, şunları aktardı:

“Hangi ülke olursa olsun, tehdit nereden gelirse gelsin artık eski Türkiye yok. Millet iradesinden başka bir güç de yok. Bağımsızlığımıza, yükselişimize engel olmak isteyenlerin karşısında Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye ve aziz milletimiz var. Biz artık siyasi oyunlara malzeme yapılacak ülke değiliz. Türkiye'nin gücü ve milletin dayanışması karşısında eski taktiklerin işe yaramayacağını herkes görüyor. ABD seçim propagandası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek üzerine yapılıyorsa, vakit liderine ve ülkene sahip çıkma vaktidir. Selahaddin Eyyubi’nin torunlarıyla Kılıçarslan’ın torunları yan yana olduğu bu coğrafyada, birlik ve beraberlik ruhunun egemen olduğu bu topraklarda siyasi oyunlara, kirli emellere aziz milleti bölmeye, vatanı parçalamaya, ezanları susturmaya, al bayrağı göklerden indirmeye kimsenin gücü yetmez. Bunu çok iyi bilen bu aziz millet, ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanımızı kimseye yedirtmez. Biz sandığın gücüne inanıyoruz. Eğer bir darbe yapılacaksa da buna nasıl cevap verileceğini hepimiz 15 Temmuz’dan çok iyi biliyoruz.”

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