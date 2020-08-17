Doğubayazıt Belediye Başkanı Acar’ın korona virüs testi pozitif çıktı

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Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar’a rahatsızlığı nedeniyle yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar’a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Kontrol amacıyla hastanede karantinaya alınan Belediye Başkanı Acar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Doğubayazıt halkı yapılan korona virüs (COVİD19) test sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle.”

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