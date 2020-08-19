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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleriyle 20202021 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleriyle 20202021 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı yapıldı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç, Edip Erdoğan ve İshak Hasanoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı. 20202021 eğitim öğretim yılının sene başı toplantısında, 20202021 eğitimöğretim yılının hayırlı olmasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, başarının bir bütün olduğunu ve başarıda öğrenciden öğretmene, veliden yardımcı hizmetlerde çalışan personele kadar herkesin katkısının olduğunu belirterek, “Pandemi sürecinde gerek uzaktan gerekse yüz yüze eğitim konusunda çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için en iyi koşulları oluşturmak adına okul ve kurumlarımıza müdürlük olarak gerekli her türlü desteği vereceğiz”dedi.
20202021 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, Covid19 tedbirleri kapsamında okullarda gerekli hijyen ve dezenfekte işlemlerinin yapılması, personellerin sosyal mesafelere dikkat etmesi ve okullarda görülen yerlere pandemi ile ilgili afişler asılması, uzaktan eğitim, EBA Destek Merkezi, taşımalı eğitim, pandemi nedeniyle öğrenci ve öğretmen motivasyonu konuları görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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