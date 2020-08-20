Ağrı’da “Okul Müdürleri” Toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığında, ekonferans yoluyla okul müdürleri ile bir araya gelindi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ekonferans yoluyla okul müdürleriyle bir araya gelerek 20202021 eğitim öğretim yılının sene başı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Okul müdürlerine hitaben konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, uzaktan eğitim sürecinin sağlık bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uzaktan eğitim sürecinin takip edilmesini ve yaşanacak sorunların çözülmesini istedi. 21 Eylül’de okulların yüz yüze açılması durumunda, Covid19 tedbirleri kapsamında okullarda gerekli hijyen ve dezenfekte işlemlerinin yapılması ve okullarda görülen yerlere pandemi ile ilgili afişlerin asılması talimatını veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okulların yüz yüze açılması durumunda öğretmen, öğrenci, personel ve velilerin sosyal mesafelere dikkat etmesinin altını çizdi.

20202021 eğitimöğretim yılının hayırlı olmasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okul müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.