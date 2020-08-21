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Milletvekili Çelebi: İnandığımız yolda yürümeye, aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz"

İHA

Milletvekili Çelebi: İnandığımız yolda yürümeye, aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bu hafta sonu 4 ilçe kongresinin yapılacağını belirterek partilileri kongrelere katılmaya davet etti
Ak Parti ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, “Cumartesi günü Tutak ve Patnos, Pazar günü ise Diyadin ve Hamur kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdiden ülkemize, ilçelerimize, milletimize, davamıza gönül vermiş hemşerilemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde davamıza sahip çıkmaya, ilk günkü aşkla inandığımız yolda birlikte yürümeye, hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Pandemi süreci dolayısıyla ertelenen kongre heyecanının yeniden başladığını kaydeden Çelebi, koronavirüs salgını dolayısıyla tüm dünyanın zor günler geçirdiğini ancak her dönemde olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm zorlukları, güçlükleri ve tüm saldırıları el birliğiyle aşacaklarını kaydetti.
AK Parti hükümetleri olarak, tüm engellemelere rağmen hem ülke genelinde hem de Ağrı’ya ve ilçelerine yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Çelebi, “Türkiye, AK Parti iktidarıyla birlikte Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma hedeflerine her zamankinden daha fazla yaklaşmış, ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. AK Parti iktidarı, Türkiye'nin gelişim sürecini sürdürmek, demokratikleşme adımlarını hız kesmeden devam ettirme iradesine sahiptir. Ülkemiz için, Ağrı’mız için, ilçelerimiz için, hemşehrilerimiz için bu iradeyle, aşkla çalışmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızın üstüne daha fazla katarak üretmeye, çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
'Türkiye’yi Her alanda şaha kaldırdık'
Kongrelerin aynı zamanda bir siyasi partinin kurumsal kimliğinin pekişmesini, ülkeye hizmet yolunda üretilecek çaba ve fikirlerin bir kurum çatısı altında siyasal projelere dönüştürülmesini sağladığını anımsatan Milletvekili Çelebi, pandeminden önce Taşlıçay, Doğubayazıt ve Eleşkirt kongrelerini büyük bir heyecan ve mutluluk içinde yaptıklarını, bu hafta sonu da Diyadin, Patnos, Tutak ve Hamur ilçe kongrelerini gerçekleştireceklerini bildirdi. Ağrı’da yerel yönetimlerin öneminin bilincinde olduklarını, köy, mahalle, ilçe tüm temsilcilerle sürekli istişare halinde bulunduklarını sözlerine ekleyen Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş, özverili çalışmalardan kaçınmayan kardeşlerimizle çalışmayı sürdüreceğiz. Köprüler, hastaneler, yollar, okullarla, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurduğumuz eserlerle, yaptığımız yatırımlarla Türkiye’yi demokrasiden sağlığa, eğitimden adalete, güvenlikten ekonomi, ticaret, üretime kadar her alanda âdeta şaha kaldırdık. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde davamıza sahip çıkmaya, ilk günkü aşk ve coşkuyla inandığımız yolda milletimizle birlikte yürümeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Partimizin 19’uncu kuruluş yıldönümünü kutladığımız şu günlerde ilimizi, ilçelerimizi gelecek ideallerine taşıyacağına inandığımız kongrelerimizin şimdiden ülkemize, ilçelerimize, milletimize, davamıza gönül vermiş hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, yenilikler getirmesini temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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