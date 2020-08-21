Ağrı’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Yıldırım3 Operasyonu kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbarı çalışmaları doğrultusunda Doğubayazıt kırsalında Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden operasyonla ilgili yapılan açıklamada da, "Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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