Ayakkabıların tabanından reçine esrar çıktı

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Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 6 ayakkabının tabanına 4 kilo 240 gram reçine esrar gizleyen Afganistan uyruklu göçmenler yakalandı.

Doğubayazıt ilçesinde Büyükağrı Mahallesi Cansu sokakta Afganistan uyruklu göçmenleri durduran polis arama yaptı. Sayıları açıklanmayan göçmenlerin çantasında yapılan aramada 6 ayakkabının tabanlarına gizlenmiş 8 paket halinde 4 kilo 240 gram reçine esrar maddesi bulundu. Afganistan uyruklu kişiler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Servet ARSLAN

2020-08-24 18:47:37



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