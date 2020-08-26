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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da Filyasyon çalışmaları takip kurulu oluşturuldu

İHA

Ağrı’da Filyasyon çalışmaları takip kurulu oluşturuldu

Ağrı’da Covid19 ile mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu başkanlığında Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu oluşturuldu.
Ağrı’da kurulan Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunca: Evlerinde izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilerek özellikle ilk 14 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığı birebir takip edilecek ve bu kişiler sıklıkla denetlenecek.
Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara müsaade edilmeyecek.
Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri, işletmeciler, organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek; İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ilgililere tebliğ edilecek, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılacak.
Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilecek; birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde bir gün süreyle faaliyet durdurma, dördüncü ihlalde ise 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezaları uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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