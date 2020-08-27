AİÇÜ 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı

İHA

AİÇÜ 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Türkler’e Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 949’uncu yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Muş’un Malazgirt ilçesinde Koronavirüs Pandemisi kurallarına göre gerçekleşen etkinliğe katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde geleneksel hale getirilen 26 Ağustos Malazgirt Zaferi, Ahlat ve Malazgirt’te, Koronavirüs Pandemisi nedeniyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımı kurallarına uyularak önceki yıllara göre az sayıda katılımcının yer aldığı etkinliklerle kutlandı. Büyük komutan Sultan Alparslan ve Malazgirt Meydan Muharebesi şehitlerinin anıldığı etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt’i ziyaret ederek kutlamalara katıldı.
Malazgirt’te aziz milletimizin benliğini kuşatan yüksek ideallerin İstiklal Mücadelesi’nde de rehber olduğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bütün bereketiyle bizlere kucak açan Anadolu topraklarının değerinin bilincinde olan milletimiz, köklü ve zengin bir kültüre sahip ülkemizi ebediyete kadar yaşatarak, bayrağına, istiklaline, vatanına sahip çıkmaktadır” dedi.
Malazgirt Zaferi kutlamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bölge üniversitelerinin rektörleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
YEREL HABERLER Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
AİÇÜ 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı
Ağrı’da Filyasyon çalışmaları takip kurulu oluşturuldu
YEREL HABERLER Ağrı’da Filyasyon çalışmaları takip kurulu ...
AK Parti Milletvekili Çelebi: “1071 Zaferi’ne, büyük bölümünün geçtiği Patnos da dahil edilmeli”
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Çelebi: “1071 Zaferi’ne, büyük ...
Ağrı’lı tenisçiler Batman’da takım halinde şampiyon oldu
YEREL HABERLER Ağrı’lı tenisçiler Batman’da takım halinde şampiyon ...
Ağrılı oto yıkamacıların ‘kullanılmış maske ve eldiven’ korkusu
YEREL HABERLER Ağrılı oto yıkamacıların ‘kullanılmış maske ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X