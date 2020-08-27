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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ yüzde 99’luk tercih edilebilirlik oranına ulaştı

İHA

AİÇÜ yüzde 99’luk tercih edilebilirlik oranına ulaştı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre lisansta yaklaşık yüzde 99’luk doluluk oranına ulaştı. Yaklaşık 3000 öğrencinin tercih ettiği üniversitemiz, en çok tercih edilen üniversiteler arasında ilk sıralarda yer aldı.
ÖSYM tarafından yapılan YKS tercih sonuçlarına göre, 20202021 eğitimöğretim dönemi için üniversitemiz lisans ve ön lisans programlarındaki 3 bin 90 kontenjana 2 bin 988 öğrenci yerleşti.
YKS tercih sonuçlarına göre üniversitemizde 31 lisans programı için ayrılan 1590 kişilik kontenjana 1574, ön lisansta 39 program için ayrılan 1500 kişilik kontenjana ise 1394 tercihte bulunuldu. Lisans düzeyinde tercih edilebilirlik oranı yüzde 98.99, ön lisans düzeyinde ise yüzde 92.93 olarak gerçekleşti.
Yeni eğitimöğretim döneminde FenEdebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Meslek Yüksekokulu Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü, Patnos Meslek Yüksekokulu Biyomedikal ve Cihaz Teknolojileri ile Eczane Hizmetleri Bölümleri, Doğubayazıt Ahmedi Hani Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ile İlk ve Acil Yardım Bölümleri ile Eleşkirt Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü yüzde 100 tercih edilebilirlik oranı ile ilk öğrencilerini aldı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini tercih eden öğrenci sayısındaki yüksekliğin memnuniyet verici olduğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tıp ve Eczacılık Fakülteleri başta olmak üzere birçok fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundaki bölümlerde, bazı bölümlerde istisna olmak üzere yüzde 100’e yakın bir doluluk oranına sahip olduğunu, bunun da ‘Doğudan yükselen ışık’ parolası ile gençleri yarınlara hazırlayan üniversitemiz için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “Sakin ve huzurlu bir ortama sahip öğrenci kentini üniversite eğitimi için tercih eden kardeşlerimize şimdiden hoş geldiniz diyorum” dedi.

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